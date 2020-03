Musikern Eric Weissberg har avlidit i en ålder av 80 år.

Han spelade banjo på hitlåten Dueling banjos, i filmen Deliverance. Sången spelades in av Eric Weissberg och Steve Mandel och blev en stor hit.

I filmen Deliverance hade Burt Reynolds en av huvudrollerna.

På 1960-talet spelade Eric Weissberg i bandet the Tarriers och han har spelat bland annat till Bob Dyland, Judy Collins och The Talking heads.