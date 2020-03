Fler band klara för Time to Rock

Det stora 15-årsjubileet skjuts upp ett år, men i övrigt planerar Time to Rock, före detta Helgåfestivalen, köra på som vanligt.

– Vi kör, så länge regeringen inte bestämmer något annat, säger festivalgeneral Andreas Martinsson.

Tre nya band har presenterats inför sommarens upplaga av Time to rockfestivalen: Sator, Lucifer och Demon.

– För det första är det jävligt bra band, säger Andreas Martinsson om varför man bokat just de här tre.

– Sator har varit hos oss tre gånger innan och går alltid hem. Bandet har spelat allt från tidig eftermiddag till bästa speltiden på kvällen och det har alltid varit mycket folk. Demon har vi haft på gång några gånger förut, men det har aldrig riktigt stämt. Denna gången stämde det alldeles utmärkt. Och Lucifer är ett lite nyare, fräscht band, med en kvinnlig frontfigur och det är alltid trevligt, fortsätter han.

Lucifer bildades 2014 av den tyska sångerskan Johanna Sadonis och i bandet ingår bland annat Nicke Andersson från Hellacopters och Imperial State Electric och Åhusbördige gitarristen Linus Björklund.

Bandet släppte sitt tredje album så sent som i fredags.

I dessa tider när coronasmittan härjar och det känns som att allt ställs in har förstås även arrangörerna bakom Time to Rock funderat på hur man ska göra.

– Vi har naturligtvis stött och blött detta, men vi tänker att världen inte kan stanna helt. Man måste ha något roligt också. Så vi har beslutat att så länge det inte är olagligt att köra så kör vi, säger Andreas Martinsson.

Däremot kommer man inte att fira sitt 15-årsjubileum så stort som man först hade tänkt sig.

– Vi har laddat den stora bössan till i år, men firandet får vänta tills nästa år. Det känns inte riktigt rätt att lägga ner väldigt mycket jobb på utländska band och riskera att det ställs in på grund av det som nu händer. För det är inte bara enskilda spelningar som ställs in utan hela turnéer, säger Andreas Martinsson.

Time to Rockfestivalen arrangeras i år den 2-4 juli och uppställningen kommer att bestå av uppemot 20 band till.

– Vi kommer att göra en precis lika bra festival som vi brukar göra, lovar festivalgeneralen.

