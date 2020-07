Dansk expert: Jag stöttade nedstängningen

Av de 18 demonstranter som nu anklagas för olika brott i samband med demonstrationerna i Portland, Oregon, anklagas fem för angrepp mot federal polis, intrång och för att ha stört ordningen under protester under natten mellan den 20 och 21 juli, meddelar distriktsåklagare Billy Williams i delstaten. Sju anklagas för annat kriminellt uppförande under samma natt, en av dem för mordbrand. Sex andra anklagas för händelser natten efter.