Fyra döda i flygolycka i alperna

Av de 18 demonstranter som nu anklagas för olika brott i samband med demonstrationerna i Portland, Oregon, anklagas fem för angrepp mot federal polis, intrång och för att ha stört ordningen under protester under natten mellan den 20 och 21 juli, meddelar delstatens distriktsåklagare Billy Williams. Sju anklagas för annat kriminellt uppförande under samma natt, en av dem för mordbrand. Sex andra anklagas för händelser natten därpå.