Inspelningarna av "Killing Eve" stoppas

Innan de Oscarsvinnande krigsfilmerna "The hurt locker" (2008) och "Zero dark thirty" (2012) byggde regissören Kathryn Bigelow (och exmannen James Cameron som skrev manus) en krigszon i Los Angeles. Inspirerad av Rodney King-rättegången och upploppen 1992 utspelar sig "Strange days" i en då nära framtid under de två sista dagarna innan millennieskiftet. Upploppen är svåra att skilja från fest, och folket som vill fly undan all social oro kopplar upp sig på SQUID.