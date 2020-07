Brittisk turist: "Panik" över ny karantän

Val Demings är kvinnan som växte upp under knappa förhållanden i Jacksonville i Florida och som blev den första i sin familj att ta en universitetsexamen. Hon jobbade för Orlandos poliskår i 27 år och skrev historia när hon 2007 blev dess första kvinnliga polischef. Svarta Demings, som också varit socialarbetare, valdes in i representanthuset 2016 och spelade en viktig roll i vinterns riksrättsprocess mot president Donald Trump. Hon beskrivs i medier som kompetent och hon kommer dessutom från en av de viktigaste vågmästardelstaterna – men bedömare har också ifrågasatt om hon står för nära det polisväsende som nu är under lupp.