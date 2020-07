Glada melodier poppis i coronatider

Diane Cook: "The new wilderness"

Tsitsi Dangarembga: "This Mournable Body"

Avni Doshi: "Burnt sugar"

Gabriel Krauze: "Who they was"

Hilary Mantel: "The mirror and the light"

Colum McCann: "Apeirogon"

Maaza Mengiste: "The shadow king"

Kiley Reid: "Such a fun age"

Brandon Taylor: "Real life"

Anne Tyler: "Redhead by the side of the road"

Douglas Stuart: "Shuggie bain"

Sophie Ward: "Love and other thought experiments"