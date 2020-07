Rapportrökare från Marlboros tillverkare

Altria är ett av de första stora börsbolagen på New York-börsen som efter det att coronakrisen slog till har återinfört en prognos för helårsresultatet. Vinsten per aktie väntas hamna på 4:21–4:38 dollar i år, mot 4:21 dollar per aktie i fjol. Det kan jämföras med en snittprognos bland analytiker på 4:29 dollar per aktie, enligt en sammanställning gjord av Refinitiv.