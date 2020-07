SL återupptar biljettkontroller

Under tisdagen varnade Världshälsoorganisationen (WHO) att spridningen av coronaviruset inte verkar vara säsongsbetonad, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Om det stämmer ryggar viruset alltså inte tillbaka under sommartid. Samtidigt påpekar WHO:s talesperson Margaret Harris att flera av länderna som drabbats hårdast av covid-19 befinner sig mitt i olika årstider.