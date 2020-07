Danny Saucedos middagsshow stoppas

Den tidigare Spice girls-medlemmen Melanie C släpper nytt album den 2 oktober, skriver Rolling Stone. Det självbetitlade albumet är hennes åttonde som soloartist, det första var "Northern star" 1999. För den som vill få ett smakprov släpps nu singeln "In and out of love", Den beskriver hon som en positiv och rolig melodi, som är "precis vad världen behöver just nu".