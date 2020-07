Fiskekort populära i pandemin: "Rejäl ökning"

Ungefär hälften av alla kommuner rapporterade in viss trängselproblematik. Förra veckan rapporterades det in trängsel vid populära resmål längs Västkusten, som Tanum och Smögen. Denna vecka rapporterar även kommuner med populära semestermål längs Vänern, exempelvis Lidköping och Mariestad, in ansamlingar fast i någorlunda mildare ordalag.