Samsung ökar vinsten under pandemin

Utfrågningen i den amerikanska kongressen av vd:arna för Amazon, Apple, Facebook och Googleägaren Alphabet tyckes vid stängning inte ha påverkat börskursarna hos it-jättarna. Alla fyra lämnar sina delårsrapporter på torsdagen. Facebook landade på plus 1,4 procent efter onsdagens handel, Apple på plus 1,9 Amazon plus 1,1 och Alphabet plus 1,3.