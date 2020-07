Minskad miljardförlust för Petrobras

Det enda av storbolagen som inte backade under torsdagens handel var Astra Zeneca som vid stängning hade stigit med 1,0 procent efter att företaget presenterat sin delårsrapport på morgonen. Bolaget redovisade ett vinstlyft som var större än vad analytiker överlag hade räknat med. Läkemedelsföretaget flaggade även för att dess vaccin mot covid-19 kan komma ut på marknaden redan under innevarande år. Ökningen för Astra Zeneca avtog dock något under dagen.