Prylar från skandalfestival säljs på auktion

- När jag fick veta att Maj blivit slagen av Per åkte jag direkt ner till henne. Jag ville få det bekräftat från henne själv om det skulle skrivas. Vi pratade om hur det var med våra barn, drack vodka och när vi kom in på Per frågade jag om de stämde att han slog henne. Ja, så var det, svarade hon då. Jag tror att hon var på en punkt i livet där hon kände att hon inte hade så mycket att dölja längre och också kände att det mesta var så länge sedan att hon kunde berätta om det.