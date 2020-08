Hälften svenskt i Hambletonian

Det andra uttagningsloppet såg däremot inte en svensktränad vinnare. Ramona Hill finns i stortränaren Tony Alagnas stall. Nu vann hon med knapp marginal före Åke Svanstedt-tränade Back of the Neck. Den sistnämnde testade med fyra hästar i kvalen, men Back of the Neck var ensam från hans stall att kvala in till finalen.