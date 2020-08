Mystiska smygfoton i ny SVT-rysare för unga

Den 29 januari 1979 tar 17-åriga Brenda Ann Spencer geväret hon fått i julklapp – fast hon önskade sig en radio – och skjuter mot skolan mitt emot huset där hon bor med sin pappa. Hon dödar rektorn och en av skolans anställda, och skadar åtta barn. Sedan låser hon in sig i huset i timmar och när en journalist ringer henne och frågar varför hon gjorde det svarar hon: "I just don't like Mondays".