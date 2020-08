Risk för anstormning i kollektivtrafiken

I Simrishamn på Österlen har man noterat en tydlig minskning av semesterboende som söker hemtjänst. I Värmdö kommun har man fått in ett trettiotal ansökningar under sommaren, jämfört med runt 70 som kommunen fått tidigare år under sommaren. I Piteå kommun har man också noterat en minskning i antalet semesterboende med hemtjänst. Men där vågar man inte säga att det beror på en coronaeffekt eller om det kan bero på andra omständigheter, eftersom kommunen sett en tydlig minskning i semesterhemtjänst de senaste åren, även innan pandemin.