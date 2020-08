Fridlysta hajar simmade ut i frihet

Folkhälsomyndigheten har tidigare sagt att frågan om munskydd är komplicerad, i och med att få studier kan styrka att munskydd minskar smittspridningen. Under myndighetens presskonferens under tisdagen fick statsepidemilog Anders Tegnell frågan om den nya litteraturstudien om just ansiktsmasker, som bland annat Karolinska institutet har medverkat i.