Stora protester mot uppskjutet val i Bolivia

Irland tillkännager att det kommer att dröja ytterligare tre veckor tills landets barer och nattklubbar kommer att kunna öppna som vanligt igen. Beskedet kom efter det att antalet rapporterade fall av covid-19 i landet mer än fördubblats under den senaste veckan – från att ha haft under 20 nya fall per vecka har 46 nya fall rapporterats i landet under de senaste sju dagarna.