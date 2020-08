The National gör musikalfilm av "Cyrano"

"The swamp" tar vid kort efter Trump svurits in, och berättar även historien om hur den amerikanska kongressen förvandlades från en demokratisk institution till en grogrund för mutor och företagsintressen där nästan ingen vågar gå emot partipiskan. Dokumentären är gjord av Daniel DiMauro och Morgan Pehme, som tidigare har riktat kameran mot Donald Trumps kontroversielle före detta kampanjstrateg, i den fascinerande "Get me Roger Stone" (2017). Den här gången har de gjort en mer politiskt nyanserad dokumentär, där både Republikaner och Demokrater framstår som stora hycklare som upprätthåller status quo i rent egenintresse. Dokumentären tar också upp hur medierna i USA utnyttjar och eldar på polariseringen som har skapat ett dödläge i amerikansk politik.