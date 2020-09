Berwaldhallen öppnar för publik

Filmen, med den inte jättekorta titeln "Borat: Gift of pornographic monkey to vice premiere Mikhael Pence to make benefit recently diminished nation of Kazakhstan" strömmas via Amazon i 240 länder lagom till presidentvalet i USA i början av november. Exakt datum är inte känt, men enligt flera medier är det den 23 oktober som gäller för filmen, som för enkelhetens skull ofta kallas "Borat 2".