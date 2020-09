Leandoer: Därför lämnade jag Nobelkommittén

Reddys låt "I am woman" från 1972 blev en feministisk kampsång världen över. Året innan slog Reddy, som då flyttat till USA, igenom med sin version av musikallåten "I don't know how to love him". Under första hälften av 70-talet var hon en av världens bäst säljande kvinnliga artister med låtar som "Delta dawn", "Angie baby" och "Ain't no way to treat a lady".