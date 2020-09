Öppen förskola igen

Hässleholm har sju nya fall per 100 000 invånare medan Osby har 22. Nationellt var siffran 20 fall per 100 000 invånare under vecka 38. Värst var läget enligt Folkhälsomyndigheten i Dalarna (57 per 100 000 invånare), Kronoberg (43 per 100 000 invånare) och Jönköping (29 per 100 000 invånare). Skillnaderna är alltså stora mellan olika delar i Sverige men också mellan de skånska kommunerna.