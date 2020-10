Domaren om Lasus sparkmål: Inget svårt beslut

Leksand hade just tagit ledningen i början på andra perioden. Leksands Marek Hrivík drog på sig en utvisning för tripping och Frölunda pressade på i powerplay. Patrick Carlsson slog in en puck mot Niklas Lasu som stod framför mål. Pucken tog på en Leksandsklubba och gick sedan via Lasus skridsko in i mål.