Skickligt sammanfogad helhet vibrerar av energi

- Jag har komponerat dem under en lång tid och alla relaterar till naturen på något sätt, berättar Senastian Fagerlund. Stonework handlar om stenformationer skapade av människor och av naturen, Drifts om hur olika sandformationer och snö förändras av vind och vatten och Water Atlas om vattnets cirkulation och den miljö vi just nu förstör. När jag skrev den första av dem var det inte alls med tanken på en trilogi men under processen insåg jag att de verkligen är det. Ungefär samtidigt började Tero och jag prata om det här samarbetet och Transit ger verkligen min musik en ny mening.