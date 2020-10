Stjärnan: Finns drogproblem i Bollywood

Målningen, som är ett porträtt av den legendariske operachefen David Webster, skapades av Hockney på 70-talet speciellt för operan. När den nu går under klubban på auktion senare denna månad hoppas man på ett slutpris på över 200 miljoner kronor, skriver The Guardian. Den summan är förmodligen ingen omöjlighet – för ett par år sedan såldes en Hockneytavla i New York för 817 miljoner.