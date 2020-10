Brasiliansk vänsterback till United

RFSL har under två års tid samlat in enkätsvar från 110 transpersoner om deras erfarenheter inom svensk idrott – i första hand inom barn-, ungdoms- och breddidrott. Utifrån svaren har man kommit till slutsatsen att det är problematiskt att idrotten slentrianmässigt och i onödan delar in barn i pojk- och flickgrupper