Sent krisstöd till Storbritanniens kulturliv

Mikael Karlsson bor i vanliga fall i New York-stadsdelen Harlem, men befinner sig sedan i början av september i Stockholm. Under en höst där mycket av den svenska scenkonsten ligger på is står han för musiken till två uppmärksammade uppsättningar – dansverket "Shift" på Kungliga Operan och "De ska drunkna i sina mödrars tårar" på Unga Klara.