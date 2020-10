Ny superdator ska leda svensk AI-forskning

Beräkningskapaciteten hos en dator som hanterar algoritmer som används för maskininlärning kan inte jämföras med kapaciteten i traditionella superdatorer, men den nya datorn Berzelius kommer att ha en beräkningskapacitet på 300 petaflops. Flops (floating-point operations per second) är ett mått på databehandlingskapacitet, och med prefixet peta framför innebär det att Berzelius kommer att klara 300 biljarder operationer per sekund.