Lyssna på pristagarens poesi

Louise Glück föddes i New York. Hennes far, son till ungerska immigranter, var en framgångsrik affärsman som var med och uppfann X-Acto-kniven, ett slags skalpell. Modern var hemmafru. Under tonåren drabbades Louise Glück av anorexia, något som hon skriver om i den självbiografiska essän "Education of a poet". Efter debuten 1968 dröjde nästa diktsamling fram till 1975 och även därefter har hennes nu tolv diktsamlingar kommit med långa pauser.