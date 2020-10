Malmös lösning: 500 i restaurang och loger

Klubbar som Växjö, Färjestad, HV 71 och Leksand har haft restauranger och loger öppna under säsongsstarten och under Malmös andra hemmamatch mot Örebro på torsdagskvällen följer Skåneklubben efter. Runt 500 personer har släppts in i restaurangen och de loger som säsongshyrs av sponsorer – plus de 50 åskådare som är tillåtna på läktaren.