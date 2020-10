Nya ägare till fastighet i Hästveda

Viktiga verk: "The house on the Marshland" från 1975 anses vara hennes genombrott. Några av hennes diktsamlingar finns översatta till svenska, som "Averno" (2006), "Vild iris" (1992) och "Ararat" (1990). Det sexdelade verket "October" som publicerades 2004 behandlar terrorattacken i New York den 11 september 2001.