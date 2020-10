Vem får årets litteraturpris?

Nadja Holm – "Show me how you burlesque" (Christina Aguilera)

Mattias Nederman – "In the ghetto" (Elvis Presley)

Nova Luther – "I wanna dance with somebody" (Whitney Houston)

Paulina Pancenkov – "All by myself" (Céline Dion)

Niklas Hultberg – "Bohemian rhapsody" (Queen)

Ella Hedström – "Aldrig mer vara du" (Estraden)

Herman Silow – "Stayin' alive" (Bee Gees)

Affe Hagström – "Lost" (Frank Ocean)

Maya Arctaedius – "Effortless" (Sabina Ddumba)

Simon Karlsson – "If I ain't got you" (James Bays version)