Allt som skrevs var djärvare förr

Så sent som på 1950-talet var det heller inte så noga med omsorgen i spalterna, särskilt inte om offren. Ett exempel: Två makar gav sig ut på promenad i centrala Hässleholm en söndagseftermiddag. Snart kom de ifrån varandra. Kvinnan kom i sällskap med andra män som hon följde med in i en lägenhet. Under den spritfest som följde uppstod bråk och kvinnan misshandlades till döds. Givetvis ägnade Norra Skåne händelsen stort utrymme med namn på de inblandade och även på offret. Dessutom förekom hon på foto oaktat hon hade minderåriga barn.