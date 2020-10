Mentalt starkt HIF vände och vann

Sport

Krisstämpeln på HV71 blir därmed allt tydligare efter bara en seger på de sju första matcherna i SHL.

– Just nu ser jag fasen inget positivt, säger lagkaptenen Simon Önerud till C More.

Färjestad vann det prestigefyllda bottenmötet borta mot HV71 efter ett avgörande 3–2-mål i förlängningen.