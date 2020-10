Nagorno-Karabach – en kaukasisk krutdurk

Den republikanske affärsmannen Donald Trump besegrade demokraten Hillary Clinton i presidentvalet 2016. Han svor ämbetseden och flyttade in i Vita huset den 20 januari 2017. Hans vallöfte var att göra Amerika stort igen.

Donald Trump föddes 1946 i Queens i New York. Han har en ekonomexamen med inriktning på fastigheter från University of Pennsylvania och har byggt ett fastighetsimperium med fokus på bland annat hotell och golfbanor. Han är en kontroversiell miljardär och tv-personlighet som medverkat i tv-programmet "The Apprentice".