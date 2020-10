Rätt artister fick ge namn åt bandet

Efter ett år med Bluesbreakers tyckte Green att det var dags att starta upp en egen grupp. Det gick dock ingen större nöd på John Mayall då ersättaren hette Mick Taylor som senare skulle vara med i Rolling Stones under deras guldperiod med skivor som ”Let it bleed”, ”Sticky fingers” och ”Exile on Main Street”. Under Greens tre år i gruppen gav Fleetwood Mac ut tre LP-skivor som alla låg högt på listorna. Men ännu bättre placerade sig gruppens singelskivor. Under loppet av ett år hade de en första- och två andraplaceringar. Låtar som inte var särskilt signifikativa för gruppens i övrigt bluesiga sound.