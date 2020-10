Brutal polisgrupp stoppas i Nigeria

Via vänskapsföreningens ordförande Alejandro Cao de Benós tar sig Ulrich Larsen allt längre in i det slutna Nordkorea. När Larsen och "den skandinaviska oljemiljardären Mr James" – i själva verket en inhyrd skådespelare som tidigare varit narkotikahandlare och soldat i den franska Främlingslegionen – skriver under en stororder på vapen och metamfetamin i Pyongyang är det ett faktum: Nordkorea bryter mot de strikta sanktioner som FN placerat landet under.