94 skogsbränder upptäcktes från luften

I år upptäckte flygplanen 94 skogsbränder runt om i Sverige under sina 5 151 timmar i luften. Det kan jämföras med i fjol då 91 bränder upptäcktes under 3 752 flygtimmar. Värre var det under den extrema torrsommaren 2018 då planen flög 11 006 timmar och upptäckte 290 bränder.