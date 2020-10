Teaterförbundet prisar dansaren Niklas Ek

Baghdad in my shadow, i regi av Samir, är en annan av festivalens filmer som bjuder på sofistikerat foto med oväntat perspektiv. Filmen utspelas i London där irakier i exil träffas på ett kafé – en äldre manlig poet, en ung kvinnlig arkitekt och en datakunnig ung man. Mellan lek och allvar berättar filmen om exilens sorg och diktatorn Saddam Husseins bittra efterskörd då en av hans medarbetare kommer till London som kulturattaché, men är där för att hämnas på sin fru (arkitekten) som lämnat honom. Baghdad in my shadow är en politisk thriller med tung undertext.