Utgivare för nazistisk nättidning frias

Regementena i Sollefteå och Falun ska utbilda 200–250 värnpliktiga årligen och ha full kapacitet under 2026–2030. Valet av orter motiverar försvarsdepartementet med bland annat militärgeografiska skäl, som att skydda förbindelserna via västra Svealand till Osloområdet och via Jämtland till Trondheim.