Arvingarna tillbaka med krogshow

Bruce Springsteen föddes 1949 i USA. Han skivdebuterade 1973 med "Greetings from Asbury park, NJ" och fick sitt genombrott med den tredje lp:n "Born to run" 1975. Under 1980-talet blev han tillsammans med kompbandet The E Street Band en av rockens största stjärnor med albumen "Born in the USA" 1984 och samlingsboxen "Live 1975-1985" som kom 1986.

Bland hans övriga skivor finns "Darkness on the edge of town" (1978), "The river" (1980), "Nebraska" (1982), "The ghost of Tom Joad" (1995), "The rising" (2002), "Working on a dream" (2009), "Wrecking ball" (2012), "High hopes" (2014) och "Western stars" (2019).