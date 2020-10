Vidare verksamhet i vingudens källare

Någon gång under natten mot måndagen tog sig en okänd gärningsperson på okänt sätt in i en bil som stod parkerad på en uppfart i Vinslöv. Det ska inte finnas några skador på hur gärningspersonen tagit sig in i bilen, men den var öppen på morgonen när målsäganden kom ut. En nyckel som förvarats i bilen ska ha stulits.