Hästveda först med höst

Under några oktoberdygn kan faktiskt tre olika årstider härska i landet. Under tisdagen var det nämligen fortfarande dygnssnitt över 10 grader på Ölands norra spets, samtidigt som snittemperatur under 0 grader uppmätts i de svenska fjällen. När detta snittet infallit i fem dygn i rad har den meteoroligiska vintern anlänt.