Nu pekas riktningen ut för storbolagen

Aktien har gått i sidled under 2020 som helhet. Ur ett bredare perspektiv är det dock intressant att se om Astra kan ge uppdateringar kring det covid 19-vaccin som bolaget är på väg att utveckla. Astra har tidigare deklarerat att vaccinet inte ska ses som en vinstgenerator under själva pandemin. Enligt uppgifter till Financial Times nyligen ser man dock vinstutveckling för vaccinet från och med juli nästa år.