Skådespelare från "Två och en halv män" död

Margaret Nolan började sin karriär som modell och på 60-talet dök hon upp i olika filmer och tv-roller. Hon har bland annat varit med i Beatlesfilmen A hard day’s night (1964), Carry-On filmerna på 70-talet, Nearest and dearest (1968), Steptoe and son (1972), Men of affairs (1973) och i skräckfilmen Last night in Soho, som kommer ut 2021.