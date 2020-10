Norska succén får fortsättning

Sedan han träffade sin fru Iris för fem år sedan har han dock arbetat på ett annat sätt. De två har skapat konstnärsduon Alexandrov Klum, och numera väver han in mytologi, historia och mystik i ett mer "holistiskt berättande". Men det mystiska elementet finns också i hans bildspråk: Mattias Klum tycker om landskapsbilder där det finns flera lager, och där han får känslan av att titta in genom ett nyckelhål, in i en annan värld.