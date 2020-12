Douglas Stuart får Bookerpriset

Men en sak som pandemin lockat fram under detta år är kreativitet i jakten efter nya lösningar. Efter att föreställningarna blev inställda bestämdes det istället att Tomten och bocken skulle bli ett nytänkande onlineevent för en kväll, och i kväll är det alltså dags. Showen som är förinspelad kommer att streamas samtidigt som man som tittare har möjlighet att interagera på olika sätt. Man kan använda en klappknapp som ger applåder, byta kameravinklar och se vad som händer även bakom scenen, skapa privata chattrum med vänner eller kanske kollegor som tittar samtidigt, och man kan även chatta med Måns Zelmerlöw och Per Andersson som är med under hela föreställningen, direkt från Hamburger Börs i Stockholm.