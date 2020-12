I förra veckan inträffade en tragisk olycka i Vankiva. Boende utmed vägen dit även jag hör har i media med rätta framfört sin oro för trafikintensiteten och främst då mycket tung trafik. Från hela östra Skåne och även tung trafik från Östeuropa via färja väljer naturligtvis kortaste vägen för fortsatt färd på E4 an. Den går via väg 117.