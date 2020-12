Covid-vaccin ska bli gratis i Skåne

Det har varit pandemins år men också värmens år. 2020 är på väg att bli ett av de tre varmaste åren någonsin på planeten jorden. Och då ska man hålla i åtanke att 10-talet är det varmaste decenniet någonsin och att åren sedan 2015 är de sex varmaste åren som uppmätts. Det visar en färsk rapport från den meteorologiska världsorganisationen, WMO, betitlad The state of the global climate in 2020. Det har varit extrema värmeböljor, bränder, översvämningar och en rekordartad orkansäsong. Även i världshaven når uppvärmningen rekordnivåer.